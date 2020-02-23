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Манчестер Юнайтед взял убедительный реванш в Уотфорда за поражение в первом круге (Видео)

Манчестер Юнайтед взял убедительный реванш в Уотфорда за поражение в первом круге (Видео)
18:13 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер

Новости спорта:МЮ не испытал проблем в домашнем поединке с аутсайдером АПЛ.

В рамках 27-го тура Манчестер Юнайтед на Олд Траффорд принимал Уотфорд. Хозяева к этому поединку подходили в хорошем настроении, ведь в начале недели сумели нанести поражение Челси и вернулись в борьбу за зону ЛЧ

Матч начался с доминирования игроков Сульшера, но долгое время им не удавалось реализовать моменты.

В конце первого тайма зимний новичок команды Бруно Фернандеш заработал пенальти, а затем уверенно его реализовав, позволив "Красным дьяволам" на перерыв уйти в роли лидера.

Стоит отметить, что это дебютный гол для игрока сборной Португалии в составе манчестерского гранда.

На 58-й минуте Антони Мартиаль со второй попытки все же сумел поразить ворота Бена Фостера, оставив в дураках всю защиту приезжей команды.

А под конец матча отличился и воспитанник школы МЮ Мейсон Гринвуд, ему удался сильный выстрел под перекладину, с которым справиться шансов у вратаря гостей не было шансов.

Таким образом Юнайтед взял реванш за досадное поражение в первом круге и сократил отставание от Челси до трех очков.

В следующем туре Оле Гуннар Сульшер со своими подопечным отправится в Ливерпуль, где сыграет с Эвертоном. 

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Все по теме:

АПЛ, Челси, Манчестер Юнайтед, Новости спорта, Чемпионат Англии, Новости футбола, Уотфорд, Антони Мартиаль, Мэйсон Гринвуд, Бруно Фернандеш.
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