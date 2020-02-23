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Очередной гол Иммобиле помог Лацио "перестрелять" Дженоа (Видео)

Очередной гол Иммобиле помог Лацио "перестрелять" Дженоа (Видео)
18:48 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер

Новости спорта:Лацио в результативном матче нанес поражение аутсайдеру Серии А.

Могу предположить, никто не ожидал, что Лацио станет главным конкурентом Ювентуса в борьбе за Скудетто.

Да, есть ещё Интер, но после 2/3 дистанции именно римский клуб находится на втором месте, отставая от туринцев лишь на одно очко.

Все это благодаря великолепной форме команды, а особенно Чиро Иммобиле, для которого гол в ворота Дженоа стал уже двадцать седьмым в чемпионате Италии за 25 проведенных матчей.

Ещё по голу "орлам" принесли Адам Марушич и Данило Катальди. В составе хозяев забивали Франческо Кассата и Доменико Кришито.

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Лацио, как говорилось, выше сократил отставание от Ювентуса до одного балла, а Дженоа осталась на восемнадцатом месте, отставая от спасительного семнадцатого аж на два очка.

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Все по теме:

Лацио, Серия А, Ювентус, Новости спорта, Новости футбола, Дженоа, Кальчо, Чиро Иммобиле, Симоне Индзаги.
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