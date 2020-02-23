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Две красные карточки и летящие стулья в футболистов: Галатасарай обыграл Фенербахче (Видео)

Две красные карточки и летящие стулья в футболистов: Галатасарай обыграл Фенербахче (Видео)
20:24 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер

Новости спорта:В противостоянии турецких грандов сильнее оказался Галатасарай.

Сегодня, 23 февраля, в Стамбуле встречались крупнейшие клубы Турции Фенербаче и Галатасарай.

Их противостоянии носит название Межконтинентальное дерби. 

Первый тайм на домашнем стадионе лучше провели игроки Фенербахче. Уже на 23-й минуте Макс Крузе реализовал пенальти и вывел "канареек" вперед. Под конец первых 45-и минут Райан Донк восстановил паритет.

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Во втором тайме началось все самое интересное. На 79-й минуте звездный колумбиец Радамель Фалькао реализовал пенальти в ворота хозяев, на 85-й минуте арбитр матча удалил двоих игроков. Фенербахче в результате красной карточки лишилось Дениса Тюрюча, а Галатасарай экс-игрока Динамо Юнеса Беланду.

Матч затянулся из-за стычок, команды много переиграли компенсированного времени, только на 90+7 минуте Генри Оньекуру забил гол, чем и установил точный счет - 3:1 в пользу Галатасарая.

"Львы" благодаря этой победе с 45 очками делят первое место с Трабзонспором и Сивасспором. Фенербахче с 38 баллами осталось на пятой позиции турецкой Суперлиги.

Болельщики хозяев были настолько недовольны поражением, что пытались закидать игроков Галатасарая креслами из арены Шюкрю Сараджоглу.

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Галатасарай, ФК Динамо (Киев), Новости спорта, Новости футбола, Фенербахче, Юнес Бельханда.
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