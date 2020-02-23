Две красные карточки и летящие стулья в футболистов: Галатасарай обыграл Фенербахче (Видео)

Сегодня, 23 февраля, в Стамбуле встречались крупнейшие клубы Турции Фенербаче и Галатасарай.
Их противостоянии носит название Межконтинентальное дерби.
Первый тайм на домашнем стадионе лучше провели игроки Фенербахче. Уже на 23-й минуте Макс Крузе реализовал пенальти и вывел "канареек" вперед. Под конец первых 45-и минут Райан Донк восстановил паритет.
Во втором тайме началось все самое интересное. На 79-й минуте звездный колумбиец Радамель Фалькао реализовал пенальти в ворота хозяев, на 85-й минуте арбитр матча удалил двоих игроков. Фенербахче в результате красной карточки лишилось Дениса Тюрюча, а Галатасарай экс-игрока Динамо Юнеса Беланду.
Fenerbahçe 1-3 Galatasaray, 90+7' Onyekuru pic.twitter.com/jaRoq6r1fV
— GOLALOO (@golaloo3211) February 23, 2020
Матч затянулся из-за стычок, команды много переиграли компенсированного времени, только на 90+7 минуте Генри Оньекуру забил гол, чем и установил точный счет - 3:1 в пользу Галатасарая.
"Львы" благодаря этой победе с 45 очками делят первое место с Трабзонспором и Сивасспором. Фенербахче с 38 баллами осталось на пятой позиции турецкой Суперлиги.
Креслопад после исторической победы Галатасарая.#Galatasaray #Fenerbahce pic.twitter.com/P0RX4YHzng
— Vladimir Kolos (@kolos_vladimir) February 23, 2020
Болельщики хозяев были настолько недовольны поражением, что пытались закидать игроков Галатасарая креслами из арены Шюкрю Сараджоглу.