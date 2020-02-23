Две красные карточки и летящие стулья в футболистов: Галатасарай обыграл Фенербахче (Видео)

Новости спорта:В противостоянии турецких грандов сильнее оказался Галатасарай.

Сегодня, 23 февраля, в Стамбуле встречались крупнейшие клубы Турции Фенербаче и Галатасарай.

Их противостоянии носит название Межконтинентальное дерби.

Первый тайм на домашнем стадионе лучше провели игроки Фенербахче. Уже на 23-й минуте Макс Крузе реализовал пенальти и вывел "канареек" вперед. Под конец первых 45-и минут Райан Донк восстановил паритет.

Во втором тайме началось все самое интересное. На 79-й минуте звездный колумбиец Радамель Фалькао реализовал пенальти в ворота хозяев, на 85-й минуте арбитр матча удалил двоих игроков. Фенербахче в результате красной карточки лишилось Дениса Тюрюча, а Галатасарай экс-игрока Динамо Юнеса Беланду.

Матч затянулся из-за стычок, команды много переиграли компенсированного времени, только на 90+7 минуте Генри Оньекуру забил гол, чем и установил точный счет - 3:1 в пользу Галатасарая.

"Львы" благодаря этой победе с 45 очками делят первое место с Трабзонспором и Сивасспором. Фенербахче с 38 баллами осталось на пятой позиции турецкой Суперлиги.

Болельщики хозяев были настолько недовольны поражением, что пытались закидать игроков Галатасарая креслами из арены Шюкрю Сараджоглу.