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Челси раскрыл подробности трансфера Зиеша

Челси раскрыл подробности трансфера Зиеша
08:09 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Instagram

Новости спорта:Зиеш согласовал контракт на пять лет с английским клубом.

Челси на официальном сайте раскрыл некоторые подробности грядущего перехода в команду вингера Аякса Хакима Зиеша.

Зиеш поставит подпись под пятилетним контрактом летом 2020 года. За 26-летнего футболиста Челси заплатит 40 млн евро. Еще 4 млн евро при этом будут предусмотрены в виде бонусов.

"Я очень рад и горд, что подписал контракт с таким большим клубом, как «Челси». С нетерпением жду начала следующего сезона. Надеюсь, что мы сможем добиться больших успехов вместе", - сказал Зиеш.

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В сезоне-2019/20 Зиеш забил 9 голов во всех турнирах на клубном уровне.

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ФК Аякс, ФК Челси, Футбол, АПЛ, Новости футбола, Хаким Зиеш.
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