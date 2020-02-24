Челси раскрыл подробности трансфера Зиеша

Новости спорта:Зиеш согласовал контракт на пять лет с английским клубом.

Челси на официальном сайте раскрыл некоторые подробности грядущего перехода в команду вингера Аякса Хакима Зиеша.

Зиеш поставит подпись под пятилетним контрактом летом 2020 года. За 26-летнего футболиста Челси заплатит 40 млн евро. Еще 4 млн евро при этом будут предусмотрены в виде бонусов.

"Я очень рад и горд, что подписал контракт с таким большим клубом, как «Челси». С нетерпением жду начала следующего сезона. Надеюсь, что мы сможем добиться больших успехов вместе", - сказал Зиеш.

В сезоне-2019/20 Зиеш забил 9 голов во всех турнирах на клубном уровне.