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Он остается: Ювентус продлил контракт с ключевым футболистом

Он остается: Ювентус продлил контракт с ключевым футболистом
09:07 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Instagram

Новости спорта:Ювентус продлил контракт с полузащитником Блезом Матюиди

Ювентус продлил контракт с полузащитником Блезом Матюиди еще на один год.

В клубе решили активировать опцию продления соглашения с французом, срок которого подходил к завершению в конце этого сезона.

В нынешнем сезоне Матюиди сыграл в 27 матчах за Ювентус, забил один мяч и отдал две результативные передачи.

32-летний полузащитник сборной Франции перебрался в Турин в 2017 году из ПСЖ. Также Матюиди выступал за Труа и Сент-Этьен.

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Ювентус лидирует в чемпионате Италии, опережая Лацио на одно очко. В среду бьянконери сыграют с Лионом в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

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ФК Ювентус, Футбол, Новости футбола, Блез Матюиди.
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