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"Я одинок": Рюдигер высказался о расизме в АПЛ

"Я одинок": Рюдигер высказался о расизме в АПЛ
09:13 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:

Защитник Челси Антонио Рюдигер прокомментировал ситуацию с расизмом в футболе. Центрбек, который был освистан фанатами Тоттенхэма в победном матче над Шпорами (2:1) заявил, что ни одна страна в мире не пытается бороться с расизмом.

«Расизм? Он победил. Люди, которые оскорбляют и освистывают других, смогли вернуться на стадион. Они не будут наказаны, а я остался пугалом. Я не сдамся и буду говорить об этом, но сейчас я одинок в этой борьбе».

«Каждый должен начать с себя. Когда я подвергся расизму в Италии, мне говорили о том, что здесь это нормальное явление. Сейчас ни одна страна не контролирует и не ведет борьбу с расизмом. Меня поддерживают, но слово и дело — это разные вещи».

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Отметим, что в матче между первого круга Челси и Тоттенхэмом Рюдигер подвергся расизму со стороны болельщиков Шпор. Болельщики Тоттенхэма оскорбляли Рюдигера, изображая обезьяньи жесты. Также фанаты кинули на поле неизвестный предмет.

Тоттенхэм начал расследование расистского поведения болельщиков клуба, а в Ассоциации профессиональных футболистов (PFA) намерены создать всепартийную группу в Департаменте по вопросам цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта, которая бы занималась проявлениями расизма в футболе.

Напомним, что полиция закрыло дело о проявлении расизма в адрес защитника, так как правоохранительные органы не нашли никаких доказательств, которые смогли бы подтвердить обвинение.

В текущем сезоне Рюдигер провел в составе Челси 13 матчей, забив два гола.

На данный момент Челси занимает четвертую строчку в турнирной таблице АПЛ. Во вторник команда Фрэнка Лампарда сыграет первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против Баварии.

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Расизм, ФК Челси, Футбол, АПЛ, Новости футбола, Антонио Рюдигер.
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