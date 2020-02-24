Бензема назвал сильные стороны Ман Сити

Новости спорта:Француз поделился ожиданиями от матчей 1/8 финала Лиги чемпионов.

Нападающий Реала Карим Бензема дал комментарий накануне матча с Манчестер Сити в 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Какой у нас план? У Реала всегда один план - побеждать. Мы концентрируемся на своих возможностях. Конечно, мы следим за тем, что делает соперник, но мы будем отталкиваться от себя.

Ман Сити - это хорошая команда с замечательным тренером. Сильные стороны? Они любят владеть мячом и не боятся делать множество передач. Но я думаю, это будет равный поединок", - приводит слова Бензема пресс-служба УЕФА.

Напомним, матч Реал - Манчестер Сити состоится 26 февраля на стадионе Сантьяго Бернабеу. Ответная игра пройдет 17 марта в Англии.