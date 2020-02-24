Рома определилась с будущим Смолинга и Мхитаряна

Новости спорта:Римская Рома намерена выкупить Генриха Мхитаряна и Криса Смоллинга

Рома намерена в конце сезона выкупить Криса Смоллинга и Генриха Мхитаряна, выступающих в Риме на правах аренды.

Желание продолжить работу с англичанином и армянином выразил главный тренер джалоросси Паулу Фонсека.

«Крис великолепный парень и отличный профессионал. Он очень легко адаптировался к итальянскому футболу. Мы обсуждали с ним его будущее, я хочу, чтобы он остался в Роме».

«Мхитарян пропустил немало времени из-за травм, но он вернулся и показывает качественный уровень игры. Он принимает прекрасные решение во время матчей, тоже хотел бы продолжить с ним работу».

Смоллинг и Мхитарян принадлежат Манчестер Юнайтед и Арсеналу соответственно. Их арендные соглашения с Ромой рассчитаны до конца сезона.