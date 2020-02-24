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Рома определилась с будущим Смолинга и Мхитаряна

Рома определилась с будущим Смолинга и Мхитаряна
11:21 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Twitter

Новости спорта:Римская Рома намерена выкупить Генриха Мхитаряна и Криса Смоллинга

Рома намерена в конце сезона выкупить Криса Смоллинга и Генриха Мхитаряна, выступающих в Риме на правах аренды.

Желание продолжить работу с англичанином и армянином выразил главный тренер джалоросси Паулу Фонсека.

«Крис великолепный парень и отличный профессионал. Он очень легко адаптировался к итальянскому футболу. Мы обсуждали с ним его будущее, я хочу, чтобы он остался в Роме».

«Мхитарян пропустил немало времени из-за травм, но он вернулся и показывает качественный уровень игры. Он принимает прекрасные решение во время матчей, тоже хотел бы продолжить с ним работу».

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Смоллинг и Мхитарян принадлежат Манчестер Юнайтед и Арсеналу соответственно. Их арендные соглашения с Ромой рассчитаны до конца сезона.

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Крис Смоллинг, Генрих Мхитарян, Футбол, Новости футбола.
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