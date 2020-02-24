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Клопп рассказал, что изменилось в Ливерпуле с его приходом

Клопп рассказал, что изменилось в Ливерпуле с его приходом
12:32 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Юрген Клопп признался, что на сегодняшний день Красные входят в число сильнейших клубов мира.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп признался, что на сегодняшний день Красные входят в число сильнейших клубов мира.

«Не понимаю разговоров о лучшей команде мира. Приятно, конечно, когда так говорят. Это лучше, чем когда вас называют худшей командой в мире».

«Обычно, когда люди говорят о сильнейших командах в мире, называют Реал, Барселону, Манчестер Сити образца последних двух лет. Думаю, сейчас Ливерпуль входит в число топ-клубов мира».

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В нынешнем сезоне Ливерпуль близок к первой за 30 лет победе в чемпионате Англии. За 12 туров до конца сезона Красные опережают Манчестер Сити на 19 очков.

Сегодня команда Юргена Клоппа может увеличить отрыв от Горожан, если обыграет Вест Хэм на Анфилде.

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ФК Ливерпуль, Футбол, АПЛ, Юрген Клопп, Новости футбола.
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