Бавария планирует пригласить звезду тренерского цеха

Новости спорта:Диего Симеоне может возглавить Баварию уже летом.

Бавария планирует сменить главного тренера команды по завершении текущего сезона. Об этом сообщает Don Balon.

По информации источника, нынешний наставник мюнхенцев Ханс-Дитер Флик покинет клуб вне зависимости от итогов сезона. Боссы клуба не заинтересованы в продолжении сотрудничества с ним и планируют пригласить более именитого специалиста.

Главным претендентом на пост тренера является аргентинский специалист Диего Симеоне, который в данный момент руководит Атлетико. Бавария надеется договориться с Симеоне о долгосрочном сотрудничестве.

Напомним, что 49-летний тренер возглавляет матрасников с 2011 года. Под руководством Симеоне Атлетико становился чемпионом и обладателем Кубка Испании, победителем Лиги Европы и Суперкубка УЕФА. Также команда дважды доходила до финала Лиги чемпионов.