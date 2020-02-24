Плохие новости: названы строки восстановления Азара

Новости спорта:Эден Азар рискует больше не сыграть в нынешнем сезоне из-за травмы лодыжки.

Полузащитник Реала Эден Азар рискует больше не сыграть в нынешнем сезоне из-за травмы лодыжки.

По словам главного тренера сборной Бельгии Роберто Мартинеса, Азар может пропустить не менее трех месяцев, что ставит под угрозу его выступление на Евро-2020.

«Мы очень огорчены травмой Азара, из-за которой он выбыл как минимум на три месяца. Эден должен постоянно играть. Мы постоянно связываемся с медицинской службой Реала, поскольку очень сильно беспокоимся за Азара», — заявил Мартинес.

Азар получил травму в субботнем матче чемпионата Испании против Леванте (0:1). В нынешнем сезоне бельгийский вингер уже пропустил три месяца из-за повреждения голеностопа.

В этом сезоне Азар провел всего 15 матчей за Реал, отличившись одним голом и пятью результативными передачами.

Без бельгийца Реал на этой неделе сыграет с Манчестер Сити в 1/8 финала Лиги чемпионов и против Барселоны в чемпионате Испании.