Скачать
Понедельник, 24.02.2020
Беринчик - Сармьенто: видео боя
Беринчик - Сармьенто: видео боя
Легенда футбола: Свитолина поужинала с Венгером (Фото)
Легенда футбола: Свитолина поужинала с Венгером (Фото)
Невероятно красивая жена Дениса Беринчика (Фото)
Невероятно красивая жена Дениса Беринчика (Фото)
Уайлдер - Фьюри 2: видео боя
Уайлдер - Фьюри 2: видео боя

Гаттузо: Против Барселоны Наполи должен сыграть идеально

Гаттузо: Против Барселоны Наполи должен сыграть идеально
16:44 Сегодня Телеграф

Новости спорта:Неаполитанцы должны сыграть идеально как в обороне, так и в атаке.

Главный тренер Наполи Дженнаро Гаттузо поделился мыслями о предстоящем матче 1/8 финала Лиги чемпионов с Барселоной. Наставник надеется, что его команде удастся провести идеальный поединок и остановить соперника.

«Наполи должен сыграть идеально как в обороне, так и в атаке. Хочу увидеть команду, которая играет с высоко поднятой головой, уважает соперника и выходит на поле, чтобы идти до конца», — сказал Гаттузо.

«Месси — невероятный футболист. Он пример для всех детей и не только. Однако нам не стоит думать только о том, как действовать против Месси, завтра Наполи будет играть против Барселоны».

«Мы должны выйти на поединок с Барселоной с осознанием того, что нам предстоит сыграть матч жизни, чтобы достичь нашей цели».

В матче против Барселоны Наполи не поможет защитник Калиду Кулибали, который продолжает восстановление после мышечной травмы.

Наполи может уволить Гаттузо по окончанию сезона

Отметим, что делегация Барселоны перед матчем с Наполи пройдет медицинское обследование из-за угрозы заболевания коронавирусом.

Матч Наполи — Барселона состоится во вторник, 25 февраля. Начало поединка в 22:00 по киевскому времени. Главный арбитр встречи — немец Феликс Брых.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Барселона, Лига Чемпионов, ФК Наполи, Дженнаро Гаттузо.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Две красные карточки и летящие стулья в футболистов: Галатасарай обыграл Фенербахче (Видео)
02 Шедевр Марлоса - в обзоре матча Шахтер - Десна (Видео)
03 Мы не сдаемся: Карпаты отобрали очки у Днепра (Видео)
04 Триллер в Запорожье: Украина уступила Венгрии в отборе на Чемпионат Европы
05 По стопам Динамо: Шахтер в компенсированное время дожал Десну (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь