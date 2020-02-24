Гаттузо: Против Барселоны Наполи должен сыграть идеально

Новости спорта:Неаполитанцы должны сыграть идеально как в обороне, так и в атаке.

Главный тренер Наполи Дженнаро Гаттузо поделился мыслями о предстоящем матче 1/8 финала Лиги чемпионов с Барселоной. Наставник надеется, что его команде удастся провести идеальный поединок и остановить соперника.

«Наполи должен сыграть идеально как в обороне, так и в атаке. Хочу увидеть команду, которая играет с высоко поднятой головой, уважает соперника и выходит на поле, чтобы идти до конца», — сказал Гаттузо.

«Месси — невероятный футболист. Он пример для всех детей и не только. Однако нам не стоит думать только о том, как действовать против Месси, завтра Наполи будет играть против Барселоны».

«Мы должны выйти на поединок с Барселоной с осознанием того, что нам предстоит сыграть матч жизни, чтобы достичь нашей цели».

В матче против Барселоны Наполи не поможет защитник Калиду Кулибали, который продолжает восстановление после мышечной травмы.

Отметим, что делегация Барселоны перед матчем с Наполи пройдет медицинское обследование из-за угрозы заболевания коронавирусом.

Матч Наполи — Барселона состоится во вторник, 25 февраля. Начало поединка в 22:00 по киевскому времени. Главный арбитр встречи — немец Феликс Брых.