Определен арбитр Эль-Класико Реал - Барселона

Новости спорта:Встреча запланирована на воскресенье, 1 марта.

Матч 26-го тура Ла Лиги между Реалом и Барселоной обслужит бригада арбитров во главе с Антонио Матеу Лаосом. Система VAR будет под наблюдением Хосе Луиса Гонсалеса.

В матчах Примеры Лаос лишь один раз получал назначение на Эль Класико — в сезоне 2014/15 гг. Тогда на Камп Ноу Барселона добыла минимальную победу над Бланкос (2:1).

Всего Матеу Лаос четырежде обслуживал матчи между Реалом и Барселоной. Галактикос добыли две победы, еще в одном матче была зафиксирована ничья. Разница мячей — 6:5 в пользу Реала.

Напомним, что Реалу в матче с Гранатовыми не помогут травмированный Эден Азар и дисквалифицированный Родриго. Также существует вероятность, что встречу пропустит капитан Бланкос Серхио Рамос.

На данный момент, Барселона лидирует в турнирной таблице Ла Лиги, опережая Реал на два очка. Эль Класико запланировано на воскресенье, 1 марта.