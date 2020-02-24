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Ризеспор с Гармашем уступил в компенсированное время

Ризеспор с Гармашем уступил в компенсированное время
21:24 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

Новости спорта:Победный гол гости забили в компенсированное время.

Ризеспор Дениса Гармаша, Николая Морозюка и Андрея Борячука дома уступил в матче 23-го тура Суперлиги Турции Башакшехиру — 1:2.

Гости вышли вперед в конце первого тайма благодаря точному пенальти в исполнении Вишчи. Впрочем, Ризеспор отыгрался на 60-й минуте — гол на счету Умара.

Башакшехир вырвал три очка в компенсированное время. Победу гостям принес вышедший на замену Мартин Шкртел.

Украинский полузащитник Денис Гармаш вышел на поле в стартовом составе и отыграл 72 минуты, после чего был заменен на бразильца Яна. Андрея Борячук и Николай Морозюк остались на скамейке запасных.

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Ризеспор на данный момент занимает 14-е место с 24 очками в активе. Башакшехир возглавил Суперлигу Турции, набрав 46 очков.

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Денис Гармаш, Николай Морозюк, ФК Башакшехир.
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