Назван лучший тренер УПЛ первого тура 2020 года

ВОТФ объявило лучшего главного тренера в чемпионате Украины после 19-го тура.
Главный тренер луганской Зари Виктор Скрипник получил награду после победы над Мариуполем на выезде со счетом 1:2.
Специалисты оценили работу наставника в средний балл 4,6 из 5:
1. Номинальный результат команды — 5
(Важность, неожиданность, сила соперника, историческая и турнирная составляющая).
2. Трудности в построении и управлении подопечными — 4
(Травмированые/дисквалифицированые, особые обстоятельства).
3. Мастерство в работе с кадрами — 5
(Игроки, использованы не на своих привычных позициях и неожиданные, но успешные новые лица в составе).
4. Тренерское мастерство — 5
(Многообразие тактик, изменения по ходу матча, использование человеческого фактора).
5. Накопительный критерий — 4
(Если команда под руководством тренера несколько туров подряд демонстрирует четкий прогресс, постоянное улучшение результатов, тренерские новинки).