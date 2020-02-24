Назван лучший тренер УПЛ первого тура 2020 года

Новости спорта:Наставник луганской Зари стал лучшим тренером благодаря победе над Мариуполем.

ВОТФ объявило лучшего главного тренера в чемпионате Украины после 19-го тура.

Главный тренер луганской Зари Виктор Скрипник получил награду после победы над Мариуполем на выезде со счетом 1:2.

Специалисты оценили работу наставника в средний балл 4,6 из 5:

1. Номинальный результат команды — 5

(Важность, неожиданность, сила соперника, историческая и турнирная составляющая).

2. Трудности в построении и управлении подопечными — 4

(Травмированые/дисквалифицированые, особые обстоятельства).

3. Мастерство в работе с кадрами — 5

(Игроки, использованы не на своих привычных позициях и неожиданные, но успешные новые лица в составе).

4. Тренерское мастерство — 5

(Многообразие тактик, изменения по ходу матча, использование человеческого фактора).

5. Накопительный критерий — 4

(Если команда под руководством тренера несколько туров подряд демонстрирует четкий прогресс, постоянное улучшение результатов, тренерские новинки).