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Бенфика добыла тяжелую победу перед матчем с Шахтером в ЛЕ (Видео)
10:47 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: ФК Бенфика

Новости спорта:Лиссабонцы продолжают лидировать в чемпионате Португалии.

Бенфика на выезде обыграла Жил Висенте в матче 22 тура португальской Примейры.

Гол забил Винисиус в первом тайме. Нападающий замкнул навес Аделя Таарабта в штрафной площади.

У хозяев были возможности сравнять счет, но надежно действовал голкипер лиссабонцев Влаходимос. В некоторых эпизодах сказывался класс Жил Висенте и лишняя нервозность.

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Обзор матча:

В конце матча повреждение получил полузащитник лиссабонцев Андреас Самарис.

Бенфика набирает 57 очков и возглавляет Примейру, опережая на одно очко Порту. 27 февраля команда Лаже примет донецкий Шахтер в ответном матче 1/16 Лиги Европы.

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ФК Шахтер, Лига Европы, ФК Бенфика, Футбол, Новости футбола, БК Жил Висенте.
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