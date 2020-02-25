Бенфика добыла тяжелую победу перед матчем с Шахтером в ЛЕ (Видео)

Новости спорта:Лиссабонцы продолжают лидировать в чемпионате Португалии.

Бенфика на выезде обыграла Жил Висенте в матче 22 тура португальской Примейры.

Гол забил Винисиус в первом тайме. Нападающий замкнул навес Аделя Таарабта в штрафной площади.

У хозяев были возможности сравнять счет, но надежно действовал голкипер лиссабонцев Влаходимос. В некоторых эпизодах сказывался класс Жил Висенте и лишняя нервозность.

Обзор матча:

В конце матча повреждение получил полузащитник лиссабонцев Андреас Самарис.

Бенфика набирает 57 очков и возглавляет Примейру, опережая на одно очко Порту. 27 февраля команда Лаже примет донецкий Шахтер в ответном матче 1/16 Лиги Европы.