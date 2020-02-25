Обамеянг не спешит продлевать контракт с Арсеналом

Новости спорта:Форвард Арсенала Пьер-Эмерик Обамеянг приостановил переговоры о продлении контракта.

Форвард Арсенала Пьер-Эмерик Обамеянг приостановил переговоры о продлении контракта. Клуб и футболист не могут сойтись в новых условиях обновленного соглашения.

За ситуацией с Обамеянгом продолжает следить Интер. Нерадзурри готовы сделать предложение о переходе габонца после возможного перехода Лаутаро Мартинеса в Барселону.

Напомним, что каталонцы в январе были близки к покупке Обамеянга, сделав запрос о в Арсенал в заключительные дни трансферного окна. Сумма предложения составила 50 миллионов фунтов.

Обамеянг в текущем сезоне провел в составе Канониров 30 матчей во всех турнирах, забив 19 голов.

Арсенал на данный момент занимает девятое место в турнирной таблице АПЛ. В следующем туре команда Микеля Артеты сыграет с Вест Хэмом. До этого Арсеналу предстоит сразиться с Олимпиакосом в Лиге Европы и с Портсмутом в Кубке Англии.