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Анри: Мечтаю однажды возглавить Арсенал

Анри: Мечтаю однажды возглавить Арсенал
13:18 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта:Тьерри Анри признался, что его мечта - возглавить лондонский клуб.

Экс-форвард «Арсенала» Тьерри Анри признался, что его мечта - возглавить клуб.

«Я действительно мечтаю возглавить «Арсенал», но также мечтаю пробежать по баскетбольной площадке и сделать слэм-данк. Однако это не значит, что всё это сбудется.

Но да, пока я жив, я действительно хотел бы поработать главным тренером этого клуба. Это уже было трудно сделать даже до ухода Арсена Венгера», - сказал Анри.

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Напомним, что Анри играл за «Арсенал» с 1999 по 2007 год. Вместе с клубом он дважды становился чемпионом Англии.

В ноябре Анри возглавил клуб МЛС «Монреаль Импакт». В прошлом сезоне он в течение четырех месяцев занимал должность главного тренера «Монако».

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ФК Арсенал (Лондон), Футбол, Тьерри Анри, Новости футбола.
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