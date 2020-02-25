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Вторник, 25.02.2020
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Голливудская звезда хочет приобрести известный футбольный клуб

Голливудская звезда хочет приобрести известный футбольный клуб
13:37 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Шейх Абдулла Аль-Тани готов продать акции клуба за 100 миллионов евро.

Американская компания, которая имеет тесные деловые связи с голливудским актером Джорджем Клуни, заинтересована в приобретении акций Малаги у владельца Абдуллы Аль-Тани, сообщает AS.

По информации источника, который ссылается на слова президента Ассоциации мелких акционеров (APA) Антонио Агилеры, шейх Аль-Тани готов продать акции клуба за 100 миллионов евро.

Стороны уже связывались для того, чтобы обсудить потенциальную сделку, однако компанию Клуни не устраивает запрошенная сумма, поэтому переговоры продолжаются.

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Агилера отмечает, что Клуни со своими деловыми партнерами хочет сделать в городе Малага "Европейский Голливуд", а приобретение футбольного клуба, по всей видимости, станет неким пиар-ходом.

Ранее сообщалось, что суд убрал четырех Аль-Тани из руководства Малаги из-за обвинений в незаконном приобретении клуба в июне 2010 года примерно за 36 миллионов евро.

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ФК Малага, Футбол, Джордж Клуни, Новости футбола.
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