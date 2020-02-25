Голливудская звезда хочет приобрести известный футбольный клуб

Новости спорта:Шейх Абдулла Аль-Тани готов продать акции клуба за 100 миллионов евро.

Американская компания, которая имеет тесные деловые связи с голливудским актером Джорджем Клуни, заинтересована в приобретении акций Малаги у владельца Абдуллы Аль-Тани, сообщает AS.

По информации источника, который ссылается на слова президента Ассоциации мелких акционеров (APA) Антонио Агилеры, шейх Аль-Тани готов продать акции клуба за 100 миллионов евро.

Стороны уже связывались для того, чтобы обсудить потенциальную сделку, однако компанию Клуни не устраивает запрошенная сумма, поэтому переговоры продолжаются.

Агилера отмечает, что Клуни со своими деловыми партнерами хочет сделать в городе Малага "Европейский Голливуд", а приобретение футбольного клуба, по всей видимости, станет неким пиар-ходом.

Ранее сообщалось, что суд убрал четырех Аль-Тани из руководства Малаги из-за обвинений в незаконном приобретении клуба в июне 2010 года примерно за 36 миллионов евро.