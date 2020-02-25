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Месси тепло встретили в Неаполе (Видео)

Месси тепло встретили в Неаполе (Видео)
14:22 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Лионель Месси явно один из самых любимых футболистов среди неаполитанских фанатов.

Лионель Месси явно один из самых любимых футболистов среди неаполитанских фанатов.

Футболисты Барселоны прибыли в Неаполь, где состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против Наполи, в котором когда-то выступал легендарный Диего Армандо Марадона.

Фанаты итальянского клуба крайне тепло встретили капитана "сине-гранатовых" Лионеля Месси, постоянно скандируя его имя.

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Как сообщает AS, песни неаполитанских фанатов около отеля, в котором базируются игроки Барселоны, постоянно чередовались чантами про Марадону 1980-х годов, а также выкриками "Диего, Диего, Диего".

Напомним, матч Наполи - Барселона состоится 25 февраля в 22:00 по киевскому времени.

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ФК Барселона, Лига Чемпионов, ФК Наполи, Лионель Месси, Футбол, Новости футбола.
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