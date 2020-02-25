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МЮ и Арсенал заинтересовались полузащитником Ювентуса

МЮ и Арсенал заинтересовались полузащитником Ювентуса
15:05 Сегодня Телеграф

Новости спорта:Блез Матюиди может перейти в английский клуб.

Полузащитник туринского "Ювентуса" Блез Матюиди может покинуть команду, несмотря на продление контракта с клубом.

Как сообщает Calciomercato.com, заполучить игрока в летнее трансферное окно уже некоторое время хотят "Манчестер Юнайтед" и "Арсенал", и после слов 32-летнего хавбека о пролонгировании соглашения с бьянконери их планы не изменились. Также возможно возвращение Блеза на родину, где в его услугах заинтересован "Лион".

Матюиди выступает за "Ювентус" с 2017 года, а ранее защищал цвета "Пари Сен-Жермен", "Сент-Этьена" и "Труа". В сборную Франции вызывается с 2010 года.

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В нынешнем сезоне полузащитник провёл 22 матча в итальянской Серии А, в которых отметился 2 результативными передачами и получил 2 жёлтые карточки.

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Все по теме:

ФК Арсенал (Лондон), ФК Манчестер Юнайтед, ФК Ювентус, Футбол, Новости футбола, Блез Матюиди.
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