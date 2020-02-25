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Сын Роналду завел Инстаграм, где уже собирает миллионы лайков

Сын Роналду завел Инстаграм, где уже собирает миллионы лайков
15:24 Сегодня Телеграф ua-football.com

Новости спорта:Криштиану Роналду-младший идет по стопам своего отца не только на футбольном поле.

Сегодня мальчик завел страницу в инстаграм.

За несколько часов 9-летний футболист собрал более полумиллиона подписчиков.

Здесь помог папа, разместивший ссылку на страницу сына у себя в сторис и отметив его на фото в ленте.

Учитывая тот факт, что Роналду-старший недавно перевалил за 200 миллионов подписчиков и закрепился в статусе самого популярного человека этой социальной сети – первый миллион "джуниору" покорится очень скоро.

 
 
 
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Hola [email protected]!! Esta es mi nueva cuenta de Instagram espero que os guste

Публикация от @ minicristianoronaldo2010

Мальчик подписался на пять аккаунтов: отца и его девушку Джорджину Родригес, на бабушку Долорес и друга семьи Мигеля Пайшау, а также на аккаунт "Ювентуса".

 
 
 
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Публикация от @ minicristianoronaldo2010

Рекордный гол Роналду - в обзоре матча СПАЛ - Ювентус (Видео)

 
 
 
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Milan fashion week

Публикация от @ minicristianoronaldo2010

Если с карьерой футболиста у парня не получиться – то карьера инстаграм-блогера ему уже обеспечена.

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Все по теме:

Криштиану Роналду, ФК Ювентус, Instagram, Футбол, Новости футбола, Криштиану Роналду-младший.
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