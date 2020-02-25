Сын Роналду завел Инстаграм, где уже собирает миллионы лайков

Сегодня мальчик завел страницу в инстаграм.
За несколько часов 9-летний футболист собрал более полумиллиона подписчиков.
Здесь помог папа, разместивший ссылку на страницу сына у себя в сторис и отметив его на фото в ленте.
Учитывая тот факт, что Роналду-старший недавно перевалил за 200 миллионов подписчиков и закрепился в статусе самого популярного человека этой социальной сети – первый миллион "джуниору" покорится очень скоро.
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Hola [email protected]!! Esta es mi nueva cuenta de Instagram espero que os guste
Мальчик подписался на пять аккаунтов: отца и его девушку Джорджину Родригес, на бабушку Долорес и друга семьи Мигеля Пайшау, а также на аккаунт "Ювентуса".
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Если с карьерой футболиста у парня не получиться – то карьера инстаграм-блогера ему уже обеспечена.