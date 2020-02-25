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Стерлинг: Расизм становится нормой

Стерлинг: Расизм становится нормой
17:33 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Рахим Стерлинг высказался касательно проблемы расизма в современном футболе.

Нападающий "Манчестер Сити" и сборной Англии Рахим Стерлинг поделился мыслями о проблеме расизма в современном футболе.

"Расизм становится нормой. Зачастую можно увидеть, как игрок самостоятельно уходит с поля. Грустно наблюдать за этим, и мне кажется, что к данной проблеме не относятся достаточно серьёзно. Люди говорят об обратном, но вы видите, что месяцами ничего не меняется. Думаю, если бы речь шла о чём-то другом или это были комментарии о различии полов, то к этому относились бы намного серьёзнее, чем к разговорам о цвете кожи", — приводит слова Стерлинга AS.

Стерлинг защищает цвета "Манчестер Сити" с 2017 года, а до этого на протяжении трёх лет выступал за "Ливерпуль".

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С "горожанами" 25-летний форвард дважды стал чемпионом Англии, завоевал Кубок и дважды – Суперкубок страны и Кубок лиги. В сборную Англии Рахим вызывается с 2012 года.

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ФК Манчестер Сити, Футбол, АПЛ, Рахим Стерлинг, Новости футбола.
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