Стерлинг: Расизм становится нормой

Новости спорта:Рахим Стерлинг высказался касательно проблемы расизма в современном футболе.

Нападающий "Манчестер Сити" и сборной Англии Рахим Стерлинг поделился мыслями о проблеме расизма в современном футболе.

"Расизм становится нормой. Зачастую можно увидеть, как игрок самостоятельно уходит с поля. Грустно наблюдать за этим, и мне кажется, что к данной проблеме не относятся достаточно серьёзно. Люди говорят об обратном, но вы видите, что месяцами ничего не меняется. Думаю, если бы речь шла о чём-то другом или это были комментарии о различии полов, то к этому относились бы намного серьёзнее, чем к разговорам о цвете кожи", — приводит слова Стерлинга AS.

Стерлинг защищает цвета "Манчестер Сити" с 2017 года, а до этого на протяжении трёх лет выступал за "Ливерпуль".

С "горожанами" 25-летний форвард дважды стал чемпионом Англии, завоевал Кубок и дважды – Суперкубок страны и Кубок лиги. В сборную Англии Рахим вызывается с 2012 года.