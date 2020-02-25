Наполи - Барселона: Марадона рассказал, за кого будет болеть

Новости спорта:Диего Марадона будет болеть за свой бывший клуб.

Бывший футболист "Наполи" и "Барселоны" Диего Марадона рассказал, кого поддержит в очной встрече команд в 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Вне всяких сомнений, моё сердце с „Наполи“ и неаполитанцами. Особенно в столь сложном матче", — приводит слова Марадоны Il Matino.

Напомним, Марадона выступал в составе "Барселоны" с 1982 по 1984 года, после чего перешёл в "Наполи". За неаполитанский клуб аргентинский футболист играл с 1984 по 1991 год.

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов "Наполи" — "Барселона" состоится сегодня, 25 февраля, на стадионе "Сан-Паоло" в Неаполе. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 (время киевское). Ответная встреча "Барселона" — "Наполи" состоится 18 марта в Барселоне на стадионе "Камп Ноу".