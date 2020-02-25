Евро-2020 могут отменить или перенести

Новости спорта:В УЕФА внимательно следят за ситуацией с коронавирусом.

Вице-президент УЕФА Мишель Ува высказался о возможной отмене или переносе чемпионата Европы 2020 года из-за коронавируса.

"Сейчас мы следим за развитием событий. Футбол должен подстраиваться под ситуацию в стране. Мы стараемся не приостанавливать турниры. Соревнования будут прерваны, если ситуация ухудшится", — приводит слова Sport Finding со ссылкой на радиостанцию Rai Radio 1 Sport.

Напомним, Евро-2020 пройдёт летом этого года на 12 стадионах 12 городов 11 стран. Участие в турнире примут 24 национальные команды. Старт соревнований назначен на 12 июня, финальный матч состоится на стадионе "Уэмбли" в Лондоне 12 июля.

Сборная Украины в ходе квалификационного раунда сумела гарантировать себе место в финальной стадии чемпионата Европы.