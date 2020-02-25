Зинченко может сыграть против Реала

Новости спорта:Последний раз украинец попадал в заявку команды в начале февраля.

Манчестер Сити объявил заявку команды на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов с мадридским Реалом.

В список, состоящий из 22 футболистов, попал и украинский защитник Александр Зинченко.

Отметим, что Зинченко последний раз был в заявке Ман Сити еще 2 февраля, когда вышел в стартовом составе команды на матч против Тоттенхэма и получил красную карточку на 60-й минуте. После этого в двух играх украинец оказывался вне заявки.

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов Реал – Манчестер Сити» состоится завтра, 26 февраля, на стадионе Сантьяго Бернабеу в Мадриде.