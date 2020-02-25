Челси - Бавария: стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов

Новости спорта:Челси принимает Баварию в рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов.

Стали известны стартовые составы лондонского "Челси" и мюнхенской "Баварии" на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча состоится сегодня, 25 февраля, на стадионе "Стэмфорд Бридж" в Лондоне, начало — в 22:00 (время киевское).

"Челси": Кабальеро, Джеймс, Кристенсен, Рюдигер, Аспиликуэта, Жоржиньо, Ковачич, Алонсо, Баркли, Маунт, Жиру.

"Бавария": Нойер, Павар, Тьяго, Боатенг, Коман, Киммих, Алаба, Дэвис, Гнабри, Мюллер, Левандовски.

Обслужит матч бригада арбитров из Франции во главе с Клеманом Турпеном. Помогать ему будут ассистенты Николя Дано и Сириль Гренгор. Резервный рефери — Франк Шнедер.