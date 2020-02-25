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Наполи - Барселона: стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов

Наполи - Барселона: стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов
21:27 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Наполи принимает Барселону в рамках матча 1/8 финала Лиги чемпионов.

Стали известны стартовые составы на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между "Наполи" и "Барселоной".

"Наполи": Оспина, Руй, Максимович, Манолас, Ди Лоренцо, Демме, Зелиньски, Руис, Инсинье, Кальехон, Мертенс.

Запасные: Мерет, Хюсай, Луперто, Элмас, Аллан, Политано, Милик.

"Барселона": тер Штеген, Семеду, Пике, Юмтити, Фирмо, Бускетс, де Йонг, Ракитич, Видаль, Гризманн, Месси.

Запасные: Нето, Акьем, Араухо, Лангле, Пуч, Артур, Фати.

Обслужит матч немецкая бригада арбитров во главе с Феликсом Брихом, ассистировать ему будут судьи на линиях Марк Борш и Штефан Лупп. Резервный судья — Харм Осмерс.

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Встреча "Наполи" — "Барселона" состоится сегодня, 25 февраля, и начнётся в 22:00 (время киевское).

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