Дембеле хочет закрепиться в Барселоне

Новости спорта:Французский вингер надеется закрепиться в схеме игры Кике Сетьена.

Нападающий Барселоны Усман Дембеле не планирует уходить из каталонского клуба в летнее трансферное окно. Об это сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на France Football.

По информации источника, 22-летний француз намерен продолжить выступать на Камп Ноу, поскольку хочет добиться там успехов.

Отмечается, что следующий сезон может стать для Дембеле последним в качестве игрока Барселоны, после завершения которого он намерен окончательно определиться со своим будущим.

Напомним, Усман Дембеле в начале февраля этого года получил повреждение связок колена, из-за чего он пропустит как минимум полгода.