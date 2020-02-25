Скачать
Вторник, 25.02.2020
Беседин отстранен от футбола на год
Беседин отстранен от футбола на год
Шахтер определился с составом на ответный матч с Бенфикой
Шахтер определился с составом на ответный матч с Бенфикой
Олимпийские игры-2020 в Токио могут отменить
Олимпийские игры-2020 в Токио могут отменить
Ястремская в Дохе обыграла победительницу Australian Open
Ястремская в Дохе обыграла победительницу Australian Open

Дембеле хочет закрепиться в Барселоне

Дембеле хочет закрепиться в Барселоне
21:47 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Французский вингер надеется закрепиться в схеме игры Кике Сетьена.

Нападающий Барселоны Усман Дембеле не планирует уходить из каталонского клуба в летнее трансферное окно. Об это сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на France Football.

По информации источника, 22-летний француз намерен продолжить выступать на Камп Ноу, поскольку хочет добиться там успехов.

Отмечается, что следующий сезон может стать для Дембеле последним в качестве игрока Барселоны, после завершения которого он намерен окончательно определиться со своим будущим.

Шахтер определился с составом на ответный матч с Бенфикой

Напомним, Усман Дембеле в начале февраля этого года получил повреждение связок колена, из-за чего он пропустит как минимум полгода.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Барселона, Футбол, Новости футбола, Усман Дембеле.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Уайлдер впервые заговорил о поражении от Фьюри
02 "Долизался": Фьюри грозит штраф за выходку в бою с Уайлдером (Видео)
03 Российского боксера Ковалева арестовали в США
04 "Вася, понял!": Беринчик пригрозил Ломаченко (Видео)
05 Легендарный чемпион мира призвал убрать первый тяжелый вес в боксе
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь