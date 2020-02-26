Круче Зинченко: как Стерлинга троллит его 8-летняя дочь

Новости спорта:Восьмилетняя дочь уже знает, как нужно дразнить своего отца.

Вингер Манчестер Сити Рахим Стерлинг рассказал, что его дочь 8-летняя Роуз Мелои любит кричалки про нападающего Ливерпуля Мохамеда Салаха.

По словам игрока, девочка любит шутить и таким образом дразнит отца.

"У нее мой характер – она любит подшучивать и часто дразнит меня кричалками про Мо Салаха. Она в курсе соперничества между Ливерпулем и Манчестер Сити, за которую я играю, поэтому она постоянно поет их кричалки и пытается меня выбесить, это просто в ее характере", – цитирует игрока Evening Standart.

Отметим, что Стерлинг является воспитанником Ливерпуля, откуда перешел в стан Сити.

Ранее сообщалось, что Стерлинг не покинет Манчестер Сити даже в случае дисквалификации клуба в Лиге чемпионов.