Манчестер Сити подал апелляцию на решение УЕФА

Новости спорта:Точные сроки вынесения вердикта судом пока не известны.

Спортивный арбитражный суд (CAS) на своём сайте сообщил о регистрации апелляции "Манчестер Сити", поданной против решения УЕФА об отстранении клуба от участия в двух предстоящих розыгрышах Лиги чемпионов и штрафе в размере € 30 млн.

Отмечается, что точные сроки вынесения вердикта судом пока не известны.

Напомним, УЕФА наложил санкции на "Манчестер Сити" в связи с тем, что клуб нарушал правила финансового фэйр-плей. Сообщалось также, что "горожане" могут быть наказаны и английскими футбольными властями.

В нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов "Манчестер Сити" преодолел групповой этап и в 1/8 финала встретится с "Реалом". Первый матч команд пройдёт сегодня, 26 февраля, на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде и начнётся в 22:00 (время киевское). Ответная встреча состоится в Манчестере 17 марта.