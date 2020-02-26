Скачать
Среда, 26.02.2020
Манчестер Сити подал апелляцию на решение УЕФА
Манчестер Сити подал апелляцию на решение УЕФА
Украина завоевала золото на ЧЕ по стрельбе
Украина завоевала золото на ЧЕ по стрельбе
Олимпийские игры-2020 в Токио могут отменить
Олимпийские игры-2020 в Токио могут отменить
Ястремская в Дохе обыграла победительницу Australian Open
Ястремская в Дохе обыграла победительницу Australian Open

Бавария представила форму к 120-летию клуба (Фото)

Бавария представила форму к 120-летию клуба (Фото)
13:35 Сегодня Телеграф championat.com Фото: ФК Бавария

Новости спорта:Мюнхенская "Бавария" на своем официальном сайте представила специальный комплект игровой формы, выпущенный в честь 120-летия клуба.

Футболка выполнена в белом цвете, при этом рукава и воротник сделаны в тёмно-красном цвете. Шорты также тёмно-красные, а гетры – чёрные. Также на них присутствует белая полоса.

В данном комплекте команда сыграет в домашнем матче Бундеслиги с "Аугсбургом" 8 марта.

"Бавария" была основана 27 февраля 1900 года. За свою историю клуб 29 раз становился чемпионом Германии, 19 раз выигрывал Кубок и семь – Суперкубок страны. Также мюнхенцы являются пятикратными победителями Лиги чемпионов и по одному разу завоёвывали Кубок и Суперкубок УЕФА и трофей клубного чемпионата мира.

Бавария разгромила Челси в Лиге чемпионов (Обзор матча)

После 23 туров "Бавария", набрав 49 очков, занимает первое место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Бавария, Футбол, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Лопес сравнил Ломаченко с тираннозавром
02 Возвращение короля: Фьюри вернулся на родину (Видео)
03 "Возможно все": Фьюри обратился к фанатам
04 Зинченко может сыграть против Реала
05 Олимпийские игры-2020 в Токио могут отменить
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь