Манчестер Юнайтед следит за канадским нападающим

Новости спорта:Нападающий Гента Джонатан Дэвид может оказаться в английской Премьер-лиге.

Во время ответного матча 1/16 финала Лиги Европы Гент — Рома скауты Манчестер Юнайтед будут просматривать в деле нападающего хозяев Джонатана Дэвида — сообщает Daily Mail.

20-летний форвард национальной сборной Канады (12 матчей, 11 голов), признанный лучшим футболистом страны прошлого года, также привлек внимание Порту, однако 5 миллионов фунтов, предложенные "драконами", лишь рассмешили руководство Гента.

Давид является воспитанником Оттава Интернешналс и перебрался в Гент в 2018 году. В составе бельгийской команды он провел 80 матчей во всех турнирах и забил 36 мячей, в том числе в нынешнем сезоне — 37 матчей и 22 гола.

Ранее Манчестер Юнайтед взял убедительный реванш у Уотфорда за поражение в первом круге.