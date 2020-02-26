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Среда, 26.02.2020
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Футбол. где и когда смотреть матчи Лиги чемпионов 26.02.20

Футбол. где и когда смотреть матчи Лиги чемпионов 26.02.20
15:08 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта:Матчи в Мадриде и Лионе в среду, 26 февраля, продолжат стадию 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов сезона-2019/20.

В 22.00 по киевскому времени испанский "Реал" на "Сантьягу Бернабеу" примет английский "Манчестер Сити" (матч покажет телеканал "Футбол 2"), а в параллельном противостоянии "Лион" на "ОЛ Стадиум" сойдется с итальянским "Ювентусом" ("Футбол 1").

Ответные поединки в этих противостояниях состоятся 17 марта соответственно на "Этихад" в Манчестере и "Ювентус Стэдиум" в Турине.

Расписание остальных ответных матчей, в которых решится судьба путевок в четвертьфинал:

10 марта - "Валенсия" - "Аталанта" (первая игра - 1:2), "Лейпциг" - "Тоттенхэм" (1:0)

11 марта - "Ливерпуль" - "Атлетико" (0:1), "Пари Сен-Жермен" - "Боруссия" (1:2)

18 марта - "Бавария" - "Челси" (3:0), "Барселона" - "Наполи" (1:1).

Зинченко может сыграть против Реала

Напомним, финал Лиги чемпионов УЕФА 30 мая будет принимать 80-тысячный Олимпийский стадион имени Ататюрка в Стамбуле (Турция).

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ФК Реал, ФК Манчестер Сити, Лига Чемпионов, ФК Лион, ФК Атлетико М, Футбол, Новости футбола.
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