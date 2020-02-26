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Среда, 26.02.2020
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Форвард Баварии Левандовски выбыл на месяц

Форвард Баварии Левандовски выбыл на месяц
20:35 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Роберт Левандовски не поможет своей команде в течение месяца из-за травмы.

Официальный сайт Баварии сообщает, что нападающий команды Роберт Левандовски пропустит около четырех недель из-за трещины в левом коленном суставе.

Отмечается, что польский форвард получил травму в первом поединке 1/8 Лиги чемпионов против Челси, который мюнхенцы выиграли со счетом 3:0.

Медицинский штаб баварцев сообщает, что десять дней футболист пробудет в гипсе, после чего сможет вернуться к тренировочному процессу. На поле же Левандовски сумеет выйти через месяц.

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К слову, в игре против лондонцев нападающий повторил рекорд Роналду по количеству выездных голов в Лиге чемпионов.

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ФК Бавария, Футбол, Роберт Левандовски, Новости футбола.
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