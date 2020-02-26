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Среда, 26.02.2020
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Лион - Ювентус: стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов

Лион - Ювентус: стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов
21:18 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Сегодня, 26 февраля, в Лионе состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов. "Лион" будет принимать "Ювентус".

Начало встречи — в 22:00 (время киевское).

Тренерские штабы команд назвали стартовые составы на матч.

"Ювентус": Щенсны, Алекс Сандро, Бонуччи, Де Лигт, Данило, Рабьо, Пьянич, Бентанкур, Куадрадо, Дибала, Роналду.

"Лион": Лопеш, Марсал, Марсело, Денайер, Тусар, Дюбуа, Гимараеш, Ауа, Корне, Токо-Экамби, Дембеле.

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Обслужит матч испанская бригада арбитров во главе с Хесусом Хиль Мансано. Ему будут ассистировать судьи на линиях Диего Барберо Севилья и Невадо Родригес. Резервным арбитром будет Гуильермо Куадра Фернандес.

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Лига Чемпионов, ФК Ювентус, ФК Лион, Футбол, Новости футбола.
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