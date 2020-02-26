Лион - Ювентус: стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов

Начало встречи — в 22:00 (время киевское).
Тренерские штабы команд назвали стартовые составы на матч.
"Ювентус": Щенсны, Алекс Сандро, Бонуччи, Де Лигт, Данило, Рабьо, Пьянич, Бентанкур, Куадрадо, Дибала, Роналду.
"Лион": Лопеш, Марсал, Марсело, Денайер, Тусар, Дюбуа, Гимараеш, Ауа, Корне, Токо-Экамби, Дембеле.
Обслужит матч испанская бригада арбитров во главе с Хесусом Хиль Мансано. Ему будут ассистировать судьи на линиях Диего Барберо Севилья и Невадо Родригес. Резервным арбитром будет Гуильермо Куадра Фернандес.