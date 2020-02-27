"Убийца" Реала: Гвардиоле покорилось уникальное достижение

Новости спорта:Победа над Реалом стала исторической для Гвардиолы

Манчестер Сити обыграл мадридский Реал (2:1) в выездном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Для главного тренера "горожан" Хосепа Гвардиолы эта победа стала 10-й над мадридским клубом во всех турнирах. Это позволило ему стать лидером по этому показателю среди тренеров в 21-м веке. Ранее испанский специалист делил первую строчку с Эрнесто Вальверде и Диего Симеоне.

Также Гвардиола стал лишь вторым тренером, победившим Реал в гостевом матче Лиги чемпионов дважды. Ранее это удалось Оттмару Хитцфельду.

Но при этом испанский специалиси - единственный, кто победил Реал на Сантьяго Бернабеу с двумя разными командами.

Напомним, что испанский специалист возглавил Манчестер Сити в 2016 году. До этого он тренировал Барселону и Баварию.