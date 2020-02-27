"Реал будто подменили": слова Зидана после матча с Ман Сити

Новости спорта:Зинедин Зидан поделился впечатлениями о поражении от Манчестер Сити в первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов.

Главный тренер мадридского Реала Зинедин Зидан поделился впечатлениями о поражении от Манчестер Сити в первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Я недоволен тем, что мы играли хорошо, но за десять минут до конца нас будто подменили. В итоге мы совершаем ошибки, за которые нас наказывают.

Мы должны были сохранять концентрацию 90 минут - особенно против такой команды, как Сити. Мы знаем, что это только половина противостояния. Теперь все просто - нужно ехать к Сити и побеждать там", - сказал Зидан после матча.

Напомним, Манчестер Сити обыграл мадридский Реал (2:1) в выездном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.