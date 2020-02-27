Бенфика - Шахтер: где и когда смотреть матч Лиги Европы

Новости спорта:Бенфика и Шахтер сыграют ответный матч 1/16 Лиги Европы.

В четверг, 27 февраля, Бенфика примет Шахтер в рамках ответного матча 1/16 Лиги Европы.

В первом противостоянии "горняки" одержали победу над соперником из Португалии со счетом 2:1.

На этот раз букмекеры прогнозируют победу хозяевам поля.

На нашем сайте будет доступна онлайн-трансляция матча Бенфика - Шахтер.

Однако, поединок будет доступен и в телетрансляции. Так, посмотреть матч Лиги Европы в Украине можно будет на телеканале Футбол 1. Кроме того, поединок покажет российский канал МАТЧ! Футбол 3.

Отметим, что матч Бенфика - Шахтер состоится в Лиссабоне на стадионе Де Луш, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Напомним, что команды встречали трижды, два раза победу увозил Шахтер.