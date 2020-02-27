Футболисты Шахтера провели заключительную тренировку в Лиссабоне (Видео)

Новости спорта:Матч Бенфика - Шахтер 1/16 финала Лиги Европы начнется в четверг в 22.00.

Футболисты донецкого клуба “Шахтер” в Лиссабоне (Португалия) готовятся к сегодняшнему матчу против “Бенфики” в рамках второй встречи в 1/16 финала Лиги Европы.

Вечером 26 февраля подопечные Луиша Каштру провели предматчевую тренировку на стадионе ”Эштадиу ду Бенфика”, вмещающем 65 642 зрителя. Об этом сообщает пресс-служба ФК “Шахтер”.

“Команда в хорошем настроении отработала около 50 минут. Начав с разминки, “оранжево-черные” перешли к упражнениям на тактику и завершили тренировку ударами по воротам”, - говорится в сообщении.

На стадионе ожидается около 45 тысяч болельщиков. Главный арбитр встречи - Бьорн Кейперс. Букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля.

В первой игре в Харькове победили донетчане — 2:1.