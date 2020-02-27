АПЛ учредит Зал славы

Новости спорта:В скором времени появится небольшой перечень претендентов.

Английская Премьер-лига учредит Зал славы, в который будут включены лучшие футболисты за всю историю Лиги с 1992 года.

Имена двух первых членов Зала славы АПЛ будут объявлены 19 марта.

«Членство в Зале славы Премьер-лиги будет самой почетной индивидуальной наградой, присуждаемой футболисту Лигой», — гласит запись на официальном сайте организации.

«Место в Зале славы получат лучшие футболисты в истории Премьер-лиги. У болельщиков появится повод вспомнить заслуженных игроков, которые оставили серьезный след в истории английского футбола».

Отмечается, что в скором времени будет объявлен список претендентов, которые будут избраны в Зал славы по итогам голосования.