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Шахтер может потерять двух ключевых игроков перед игрой с Бенфикой

Шахтер может потерять двух ключевых игроков перед игрой с Бенфикой
14:15 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Под вопросом игра полузащитников Виктора Коваленко и Алана Патрика.

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру заявил, что "горняки" в матче 1/16 финала Лиги Европы против "Бенфики" могут остаться без лидеров полузащиты - Виктора Коваленко и Алана Патрика, сообщает Sport Arena.

"По Алану Патрику и Вити Коваленко есть определенные сомнения, будут ли выступать эти игроки, это не скрытая информация", - заявил Каштру.

В этом сезоне Коваленко сыграл за "Шахтер" 22 матча во всех турнирах, забив два гола. У бразильца - 26 матчей и пять голов.

В первом матче с "Бенфикой" команда Луиша Каштру одержала победу 2:1 благодаря голам именно Алана Патрика и Виктора Коваленко.

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Напомним, ответный матч между "Шахтером" и "Бенфикой" сыграют завтра, 27 февраля, в Лиссабоне на "Эштадиу да Луш". Начало игры - в 22:00.

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ФК Шахтер, ФК Бенфика, Футбол, Алан Патрик, Виктор Коваленко, Новости футбола, Бенфика - Шахтер.
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