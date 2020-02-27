Шахтер может потерять двух ключевых игроков перед игрой с Бенфикой

Новости спорта:Под вопросом игра полузащитников Виктора Коваленко и Алана Патрика.

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру заявил, что "горняки" в матче 1/16 финала Лиги Европы против "Бенфики" могут остаться без лидеров полузащиты - Виктора Коваленко и Алана Патрика, сообщает Sport Arena.

"По Алану Патрику и Вити Коваленко есть определенные сомнения, будут ли выступать эти игроки, это не скрытая информация", - заявил Каштру.

В этом сезоне Коваленко сыграл за "Шахтер" 22 матча во всех турнирах, забив два гола. У бразильца - 26 матчей и пять голов.

В первом матче с "Бенфикой" команда Луиша Каштру одержала победу 2:1 благодаря голам именно Алана Патрика и Виктора Коваленко.

Напомним, ответный матч между "Шахтером" и "Бенфикой" сыграют завтра, 27 февраля, в Лиссабоне на "Эштадиу да Луш". Начало игры - в 22:00.