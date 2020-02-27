Коронавирусом впервые заболел профессиональный футболист

Новости спорта:Коронавирус впервые обнаружили в Италии у профессионального футболиста.

Профессиональный игрок итальянской Серии C стал первым футболистом, заболевшим коронавирусом, утверждает Sport.es со ссылкой на La Nazione.

Сообщается, что заражённым стал футболист, имя которого не упоминается, проживающий в провинции Сиена.

В прошлое воскресенье игрок не был включён в заявку своей команды по причине недомогания и лихорадки. Позднее врачи провели тест на коронавирус, а через несколько часов в клуб поступила информация о положительном результате. Скорая помощь отвезла футболиста в отделение инфекционных заболеваний Сиены.

Напомним, что 23 февраля произошла вспышка коронавируса в Италии и с тех пор государство стало четвёртым крупнейшим очагом заболевания в мире. Официально известно о 453 заражённых, 12 человек погибли.