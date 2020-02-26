Матч Кубка Дэвиса пройдет без зрителей из-за коронавируса

Новости спорта:ITF приняло решение касательно матча Кубка Дэвиса Япония - Эквадор.

Матч Кубка Дэвиса между теннисными сборными Японии и Эквадора пройдет в японском городе Мики без зрителей.

Соответствующее решение приняли Министерство здравоохранения и труда и Спортивное Агентство Японии с целью недопущения распространения коронавируса. Об этом сообщает Федерация тенниса Украины в Facebook.

“От ITF поступило официальное сообщение о том, что матч Кубка Дэвиса между сборными Японии и Эквадора, который пройдет 6 – 7 марта в городе Мики (Япония), состоится без зрителей. Такое решение было принято после консультаций с Министерством здравоохранения и труда Японии и Спортивным Агентством Японии (аналог министерства спорта) и базировалось на мерах безопасности по недопущению распространения коронавируса”, - говорится в сообщении.

Напомним, по результатам жеребьевки матчей плей-офф Мировой группы Кубка Федерации сборная Украины должна играть 17 – 18 апреля именно в Японии. Поединок Япония - Украина пройдет на корте Utsubo Tennis Center в Осаке.