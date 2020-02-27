Электронную почту Гвардиолы взломали и пытались продать за $100 тысяч

Новости спорта:Хосеп Гвардиола пострадал от действий хакеров.

Полиция Манчестера арестовала хакера за незаконное проникновение в электронную почту главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы, утверждает The Sun.

Как сообщает источник, хакер, работавший в IT-компании на тренировочной базе английского клуба с 2016 по 2017 год, взломал электронную почту Гвардиолы, получил доступ ко всем сообщениям и информацию о всех игроках "Манчестер Сити". Также мужчина узнал информацию о возможных трансферах команды. На тот момент клуб интересовался защитниками Маттейсем де Лигтом и Сократисом Папастатопулосом.

Хакер хотел продать получившую информацию за € 100 тыс. в биткоинах, однако был пойман полицией.

Представители закона провели обыск в доме хакера, а также осмотрели его компьютеры, мобильные телефоны и электронную почту. 30-летний мужчина был арестован за взлом чужих личных данных.