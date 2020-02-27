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УЕФА выдвинул четверых претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

УЕФА выдвинул четверых претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов
14:48 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Четыре игрока претендуют на награду лучшего игрока недели в Лиге чемпионов.

На сайте УЕФА проходит соответствующее голосование.

Завершилась вторая неделя первых поединков 1/8 финала Лиги чемпионов. В соответствии с этим, официальный сайт УЕФА проводит голосование за лучшего игрока недели.

Среди претендентов следующие игроки:

Бавария представила форму к 120-летию клуба (Фото)

- Серж Гнабри (Бавария). С двух ударов в створ — забил 2 гола в ворота Челси (3:0);

- Серхио Бускетс (Барселона). Выполнил 91% точных пасов в игре против Наполи (1:1);

- Хуссем Ауар (Лион). Выполнил 89% точных пасов и стал автором ассиста в игре против Ювентуса (1:0);

- Кевин Де Брюйне (Ман Сити). Выполнил 79% точных пасов в игре против Реала (2:1), отдал 1 ассист и с одного удара в створ забил 1 гол.

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УЕФА, Лига Чемпионов, ЛЧ, Футбол, Новости футбола, Серж Гнабри.
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