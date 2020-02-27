Матч Лиги Европы перенесут из-за штормового предупреждения

Новости спорта:Ответный матч 1/16 финала ЛЕ "Ред Булл Зальцбург" - "Айнтрахт" будет перенесен.

Ответная встреча 1/16 финала Лиги Европы "Ред Булл Зальцбург" — "Айнтрахт" (Франкфурт-на-Майне), которая должна была состояться сегодня, 27 февраля, была перенесена из-за штормового предупреждения, сообщает пресс-служба "быков".

Ожидается, что порывы ветра в Зальцбурге достигнут 120 км в час. Новая дата проведения матча будет анонсирована позже.

Напомним, в первой встрече победу одержал "Айнтрахт" со счётом 4:1.

В составе немецкого клуба хет-трик оформил полузащитник Даити Камада, ещё один гол забил хавбек Филип Костич. Автором единственного мяча "Зальцбурга" стал нападающий Хван Хи Чан, который реализовал пенальти.