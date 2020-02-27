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С украинского клуба сняли трансферный бан

С украинского клуба сняли трансферный бан
16:47 Сегодня Телеграф ua-football.com Фото: ФК Александрия

Новости спорта:ФК Александрия полностью погасил долг перед Йосипом Баришичем.

"Александрия" закрыла вопрос относительно трансферного бана и вскоре заявит новых футболистов.

Ранее сообщалось, что клуб не может заявить новых игроков из-за старых долгов. По решению ФИФА, александрийцы задолжали хорватскому футболисту Йосипу Баришичу около €200 тысяч с учетом пени. Ранее в клубе настаивали, что ПФК "Александрия" и ФК "Александрия" — это разные юридические лица, однако в апелляционном комитете ФИФА не согласились с доводами украинского клуба.

В четверг, 27-го февраля, стало известно, что "Александрия" рассчиталась с Баришичем, выплатив ему задолженность в полном объеме. Таким образом, уже в ближайшее время в заявке первой команды клуба должны появиться подписанные этой зимой Роман Вантух (арендованный у киевского "Динамо"), Артем Гордиенко и Богдан Мышенко.

Почему Александрия получила трансферный бан: ответ ФИФА

В 19-м туре УПЛ "Александрия" уступила "Колосу" со счетом 1:2.

 

 

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Футбол, ФК Александрия, УПЛ, Новости футбола.
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