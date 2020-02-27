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Роналду высказался после провального матча в Лиге чемпионов

Роналду высказался после провального матча в Лиге чемпионов
16:53 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Криштиану Роналду уверен, что его команда сумеет пройти дальше.

Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду прокомментировал неудачный поединок 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором его команда проиграла Лиону (0:1).

"Это был не тот результат, которого мы хотели, но матчи в Лиге чемпионов всегда тяжелые. У нас есть 90 минут, чтобы дать отпор сопернику в Турине, и мы уверены, что будем двигаться вперед в этом турнире", — написал Роналду в Instagram.

К слову, в прошедшем матче "бьянконери" не нанесли ни единого удара в створ ворот "ткачей". Напомним, ответная встреча запланирована на 17 марта.

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Сам Роналду продлил свою негативную серию штрафных ударов, не забив уже с 25-го стандарта.

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Криштиану Роналду, ФК Ювентус, Футбол, Новости футбола.
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