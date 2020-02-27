Гвардиола - главный специалист по Реалу в 21-м веке

Новости спорта:Хосеп Гвардиола добыл уже десятую победу над Реалом в статусе главного тренера.

Манчестер Сити бил мадридский Реал (2:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов на Сантьяго Бернабеу.

Таким образом, наставник "горожан" Пеп Гвардиола добыл 10 победу над "бланкос" в статусе главного тренера и стал рекордсменом по данному показателю в 21 веке.

В статусе тренера Ман Сити Гвардиола играл против Реала впервые. Будучи наставником мюнхенской Баварии, Пеп встречался со "сливочными" в полуфинале ЛЧ-2013/14, проиграв оба матча. Остальные девять побед над Реалом Гвардиола добыл тренируя Барcелону в период с 2008-го по 2012-й.

Одной победой меньше над Реалом могут похвастаться Диего Симеоне (Атлетико Мадрид) и Эрнесто Вальверде (Атлетик Бильбао, Барселона).